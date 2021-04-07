Москва, , 14:40 — REGNUM С проблемой столкнулась Высшая школа экономики, которой российский дистрибьютор Zoom не продлевает корпоративную лицензию. Катастрофы пока не видно, даже в сфере образования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«К примеру, занятия в ряде вузах ведутся с помощью других сервисов для общения. Может быть они мене удобные, чем, но освоить их и пользовать вполне возможно.

Вообще же удивительно, конечно, что при большом числе компаний, предоставлявших услуги проведения вебинаров, Zoom получил у нас такое широкое распространение.

Если Zoom откажет организациям с госучастием в корпоративных лицензиях, это создаст окно возможностей как для других американских (и китайских) корпораций, так и для отечественных разработок.

Крупнейшие российские интернет-холдинги давно грозились предложить свои альтернативы. Другой потенциальный оператор таких сервисов — телекомы. Кстати, в конце марта Минцифры сообщило, что привлечены инвестиции в совместный проект Mail.Ru и «Ростелекома».

Вероятно, проблема состоит в том, что холдингам нужно демонстрировать финансовые результаты, а в случае видеосервисов это трудно. Облачное хранение видеофайлов стоит денег, и в России оно будет дороже, чем в США или Китае.

Чиновники заверяют участников, что для учебных заведений сервисы будут бесплатны. Но ведь проектам нужен финансовый результат. Значит, бесплатные версии будут довольно спартанскими, а корпорациям будут предложены дорогие удобства.

Однако те же самые удобства могут предоставлять конкуренты Zoom, но дешевле. В итоге: «послушность» Zoom законам и понятиям американского государства, конечно, упрощает российским компаниям задачу укрепиться на рынке корпоративной видеосвязи.

Но решение этой задачи не будет дешёвым, и, возможно, в ближайшие десять лет не принесёт прибыли. Типичное для китайских энтузиастов обещание, что прибыль принесёт не абонентская плата, а данные о пользователях, расчётливых российских инвесторов может и не убедить. В таком случае, возможность реализована не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Zoom Video Communications запретила доступ к своему видеосервису для государственных учреждений и госкомпаний из России и стран СНГ.

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