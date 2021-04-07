Благовещенск, , 14:49 — REGNUM Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий арестован на два месяца по решению Благовещенского городского суда. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба суда.

«Избрать в отношении подозреваемого Левицкого С.В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца <…>, то есть до 5 июня 2021 года», — говорится в постановлении суда.

При этом уточняется, что экс-глава наукограда обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Также отмечается, что Левицкий подозревается в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления.

Отметим, Сергей Левицкий стал главой наукограда Циолковский в ноябре 2018 года, а 5 марта текущего года сообщил о том, что он уходит с занимаемой должности по собственному желанию.