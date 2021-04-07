Донецк, 7 апреля 2021, 14:52 — REGNUM Минские соглашения сыграли важную роль в становлении ДНР. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Он отметил, что благодаря Минским соглашениям удалось достичь перехода противостояния между Донбассом и Украиной в другое качество.
Пушилин отметил, что если бы Украина выполнила Минские соглашения, то её бы уже не существовало.
Он добавил, что Украина пытается любым способом не выполнять Минские соглашения, а также предположил, что нынешнее обострение в Донбассе — нелепая попытка Киева сорвать Минский процесс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, почему другим регионам Украины не удалось выйти из-под власти Киева, и как ДНР их не хватает.
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