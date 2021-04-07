Донецк, , 14:52 — REGNUM Минские соглашения сыграли важную роль в становлении ДНР. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Он отметил, что благодаря Минским соглашениям удалось достичь перехода противостояния между Донбассом и Украиной в другое качество.

«Они остановили активные боевые действия, а у нас за это время, пока Украина их не выполняла, появилась возможность выстроить свою государственность», — рассказал глава ДНР.

Пушилин отметил, что если бы Украина выполнила Минские соглашения, то её бы уже не существовало.

«Если бы Киев их выполнил, то Украины не было бы как государства. Это была бы новая конфигурация или гражданская война… потому что пошла бы борьба, какой регион главный», — рассказал политик.

Он добавил, что Украина пытается любым способом не выполнять Минские соглашения, а также предположил, что нынешнее обострение в Донбассе — нелепая попытка Киева сорвать Минский процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, почему другим регионам Украины не удалось выйти из-под власти Киева, и как ДНР их не хватает.

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