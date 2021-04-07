Ташкент, , 14:39 — REGNUM Меморандум о взаимодействии планируют подписать правительство Узбекистана и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Об этом заявил министр ЕЭК по промышленности и аграрно-промышленному комплексу Артак Камалян в интервью газете «Народное слово».

По его словам, в комиссии работают над повышением информированности бизнеса и власти Узбекистана о техническом и таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, к подписанию готовится план совместных мероприятий на 2021−2023 годы. «Надеюсь, в ближайшее время они будут готовы к подписанию», — сказал Камалян.

Он добавил, что в случае присоединения к ЕАЭС Узбекистан получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, которые подписали с союзом соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

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