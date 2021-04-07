Подгорица, , 14:38 — REGNUM Правительство Черногории не планирует изменять законы о прокуратуре, а законы о люстрации и происхождении собственности запланированы к рассмотрению на четвертый квартал 2021 года. Об этом сказано в ключевом документе правительства Кривокапича — программе присоединения Черногории к Европейскому союзу на 2021−2023 годы, пишет Pobjeda.

Что касается судебной системы и прокуратуры, то правительство полностью проигнорировало просьбу министерства финансов, а в стратегическом документе предусмотрен только Закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

Программа вступления Черногории в ЕС, также в четвертом квартале, предусматривает принятие Закона о лоббировании, Закона о защите персональных данных и Закона о защите персональных данных для органов, занимающихся предупреждением, расследованием и преследованием преступников, а также исполнением уголовных санкций.