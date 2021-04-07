Оренбург, , 14:38 — REGNUM В Оренбурге 7 апреля после продолжительной болезни на 67-м году скончался главный врач Оренбургского областного клинического психонервологического госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач здравоохранения, кандидат медицинских наук Владимир Михайлович Сукач.

Он отдал медицине более 30 лет. В 1978 году с отличием окончил Оренбургский государственный медицинский институт по специальности врача-лечебника. С 1979 года работал врачом кардиоревматологического отделения Оренбургской областной клинической больницы. Семь лет, начиная с 1980 года, трудился должности заведующего кардиологическим отделением, а с 1987 по 2004 год — в должности заместителя главного врача по лечебной работе Оренбургской областной клинической больницы. С 18 мая 2004 года занимал должность главного врача Оренбургского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн.

Владимир Сукач являлся новатором по внедрению медицинских технологий в практику. При его участии организованы и успешно функционируют специализированные диагностические кабинеты областной больницы. По его инициативе в клинике созданы отделения рефлексотерапии, баротерапии, детоксикации и рентгеноангиохирургии сердца и сосудов.

Владимир Сукач являлся инициатором и создателем областной целевой Программы «Здоровье ветеранов войн — активное долголетие» на 2009−2011 годы; являлся лауреатом областной премии «Достоинство и милосердие», обладателем многочисленных грамот и благодарностей. В 2011 году медику было присвоено звание «Заслуженный Врач РФ», а в 2015 он был награждён знаком «Лучший работник здравоохранения Оренбургской области».

Прощание с Владимиром Сукачом состоится 9 апреля в траурном зале на улице Монтажников.