пос. Кетченеры, Калмыкия, , 14:38 — REGNUM В Республике Калмыкия обнаружили место, где складировались туши мёртвых животных. Организовали несанкционированную свалку биологических отходов сотрудники племенного завода имени Чапчаева, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 7 апреля.

В ходе инспекции установлено, что племзавод в нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя животных вывез трупы животных в количестве 78 туш на участок, расположенный неподалёку от посёлка Алцынхута (Кетченеровский район).

Главный ветеринарный врач привлечён к дисциплинарной ответственности, племзавод оштрафован на 500 тыс. рублей, генеральный директор — на 20 тыс. рублей.