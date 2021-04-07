Москва, 7 апреля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Ситуацию с курсом рубля контролируют правительство России, Центробанка и другие ведомства. Обвала рубля из-за ситуации в Донбассе не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Представителя Кремля спросили, не повторится ли в связи с обстановкой в Донбассе резкое снижение рублёвого курса — «черный вторник» 2014 года. Он отметил, что нагнетание напряжённости вблизи российской границы создаёт негативное эмоциональное воздействие на рынки.

«Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», — сказал Песков.

Он добавил, что в целом в России абсолютно стабильная и предсказуемая макроэкономическая ситуация.

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