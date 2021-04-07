Таллин, , 14:33 — REGNUM Крупнейшее эстонское предприятие одежды AS Baltika подписало договор о продаже бренда Monton китайской компании Shenzhen Maiteng International Apparel Co. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия. Переходный период сделки продлится до 2023 года.

Свое решение в AS Baltica объяснили попыткой стабилизировать финансовое положение и ставкой только на развитие и продвижение бренда Ivo Nikkolo. Уже представлены коллекция весна/лето 2021 года, новая концепция аксессуаров и обновленный интернет-магазин.

До 2023 года AS Baltica сохранит лицензию на продажу товаров под брендом Monton. Именно в этот переходный период «Балтика» рассчитывает продать последние товары этой торговой марки.