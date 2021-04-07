Сеул, , 14:39 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл 7 апреля в Южную Корею для участия в презентации прототипа первого южнокорейского истребителя KF-X. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Его сопровождает делегация, в составе которой около 20 человек.

В ходе трёхдневного визита индонезийский министр встретится с военными руководителями Южной Кореи, в том числе, с министром обороны Со Уком.

Ранее, 14 марта, глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Кан Ын Хо посетил Джакарту, чтобы вручить приглашение на мероприятие министру обороны Прабово Субианто, министру иностранных дел Ретно Марсуди, командующему вооружёнными силами Хади Тьяджанто и начальнику штаба ВВС Фаджара Прасетьо.

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