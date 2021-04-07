Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нелегальной организации азартных игр. Следствие считает, что злоумышленники получили свыше 2 млн рублей незаконного дохода, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Фигурантами уголовного дела стали 38-летний новочебоксарец и его 29-летняя знакомая из Чебоксар. По версии правоохранителей, они организовали незаконное проведение азартных игр в Чебоксарах и Новочебоксарске, подпольные салоны действовали с июля 2020 года по январь 2021 года.

«Для прикрытия незаконной деятельности игровой салон в Чебоксарах работал под видом офиса для майнинга криптовалют», — говорится в сообщении.

По данным управления, злоумышленники получили более 2 млн рублей незаконного дохода. Нелегальная деятельность была пресечена в марте 2021 года.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что в марте 2021 года двое жителей Чебоксар признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Приговором суда им назначено 500 тыс. и 550 тыс. рублей штрафа.