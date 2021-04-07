Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Партия «Единая Россия» приостановит членство директора Дома ветеранов №1 Санкт-Петербурга Максима Щербакова на ближайшем заседании местного политсовета по месту учёта.

Щербаков находится под стражей по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. До решения суда директор Дома ветеранов временно отстранён от должности, сообщили ИА REGNUM в комитете по соцполитике Петербурга.

Членство Щербакова в «Единой России» будет приостановлено согласно пункту 4.4.4. Устава Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Петербургские единороссы также отметили, что Максим Щербаков уже не является действующим депутатом Муниципального Совета г. Павловск — его депутатские полномочия истекли в сентябре 2019 года.

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