Санкт-Петербург, 7 апреля 2021, 14:37 — REGNUM Партия «Единая Россия» приостановит членство директора Дома ветеранов №1 Санкт-Петербурга Максима Щербакова на ближайшем заседании местного политсовета по месту учёта.
Щербаков находится под стражей по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. До решения суда директор Дома ветеранов временно отстранён от должности, сообщили ИА REGNUM в комитете по соцполитике Петербурга.
Членство Щербакова в «Единой России» будет приостановлено согласно пункту
Петербургские единороссы также отметили, что Максим Щербаков уже не является действующим депутатом Муниципального Совета г. Павловск — его депутатские полномочия истекли в сентябре 2019 года.
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