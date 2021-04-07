Донецк, 7 апреля 2021, 14:36 — REGNUM В нескольких регионах Украины протесты против госпереворота в Киеве были более массовыми, чем в Донбассе, однако выйти из-под власти Киева получилось только у ДНР и ЛНР в силу нескольких причин. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Он напомнил, что в Харькове протесты против победы майдана собирали сотни тысяч человек, однако на их подавление из Киева были брошены националистические силы.
Политик считает, что вторым фактором стала борьба за власть между лидерами протеста в Харькове. В ДНР этой борьбы удалось избежать благодаря введению института сопредседательства.
Пушилин добавил, что третьим и главным фактором стало гражданское самосознание жителей региона и массовая поддержка людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что гуманитарная программа ДНР будет расширена на русских и русскоязычных жителей всей территории, подконтрольной Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава ДНР рассказал о поддержке русскоговорящих на Украине