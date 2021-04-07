Донецк, , 14:36 — REGNUM В нескольких регионах Украины протесты против госпереворота в Киеве были более массовыми, чем в Донбассе, однако выйти из-под власти Киева получилось только у ДНР и ЛНР в силу нескольких причин. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Он напомнил, что в Харькове протесты против победы майдана собирали сотни тысяч человек, однако на их подавление из Киева были брошены националистические силы.

«На Донецк тогда не обращали внимание ещё, наверное, по одной причине… потому что здесь был «хозяин Донбасса»… один из олигархов, который считал, что у него всё под контролем», — рассказал Пушилин.

Политик считает, что вторым фактором стала борьба за власть между лидерами протеста в Харькове. В ДНР этой борьбы удалось избежать благодаря введению института сопредседательства.

«Мы эту ситуацию полностью исключили… Служба безопасности Украины (СБУ) не понимала, за кем тогда охотиться, как обезглавить этот процесс», — сообщил глава ДНР.

Пушилин добавил, что третьим и главным фактором стало гражданское самосознание жителей региона и массовая поддержка людей.

«Нам не хватает Харькова, нам не хватает Одессы, нам не хватает Днепропетровска, Запорожья, Херсона… Может быть ещё и каких-то других городов», — подытожил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что гуманитарная программа ДНР будет расширена на русских и русскоязычных жителей всей территории, подконтрольной Украине.

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