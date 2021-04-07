Москва, , 14:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, смягчающий наказание для врачей за непреднамеренные нарушения при работе с наркотическими препаратами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Действие Уголовного кодекса не будет распространяться на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Например, если упала пробирка, уточнили в Госдуме.

Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

«Комиссия будет давать заключение столько, сколько захочет, без временного ограничения», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков (КПРФ).

В итоге следователь, даже при наличии явки с повинной будет ждать решения комиссии, указал парламентарий на одну из неувязок законопроекта.

При этом нарушение не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект принимается по поручению президента РФ Владимира Путина.

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