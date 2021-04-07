Москва, , 14:27 — REGNUM Актриса Государственного академического Малого театра, народная артистка России Ольга Пашкова ушла из жизни в возрасте 55 лет. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба театра.

«В Малый театр пришла страшная беда — скончалась народная артистка России Ольга Леонидовна Пашкова», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются искренние соболезнования родным и близким покойной артистки.

Напомним, Ольга Пашкова родилась 2 января 1966 года, в 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и в этом же году пришла работать в Малый театр. Она сыграла в таких спектаклях, как «Доходное место» (А.Н. Островский), «Дети Ванюшина» (С.А. Найденов), «Мещанин во дворянстве» (Ж. Б. Мольер), «Царь Фёдор Иоаннович» (А.К. Толстой), «Убийство Гонзаго» (Н. Йорданов), «Дядюшкин сон» (по Ф.М.Достоевскому), «Горе от ума» (А.С. Грибоедов) и других. Всего 40 с лишним работ.