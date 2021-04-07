Воронеж, , 14:25 — REGNUM К 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён житель Саратовской области, признанный Бобровским районным судом Воронежской области виновным в перевозке более килограмма наркотиков, сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина, направлявшийся в Ростов-на-Дону на такси, был задержан сотрудниками ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области совместно с оперативниками УНК главка и коллегами из регионального УФСБ на 596 километре автодороги М-4 «Дон». В присутствии понятых в дорожной сумке пассажира полицейскими был обнаружен сверток с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством весом более 1200 граммов. Обвиняемый в ходе следствия признал свою вину, он сообщил, что приобрел наркотик в городе Одинцово.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и один месяц с отбыванием в колонии строгого режима.