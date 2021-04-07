Мурманск, , 14:25 — REGNUM Руководитель тургруппы, попавшей под лавину 22 марта освобожден из-под стражи в зале суда.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, Сергею Смирнову изменена мера пресечения — до суда он будет находиться не в СИЗО, а дома. единственным ограничением для него является запрет выходить из дома с 21 до 7 часов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хибинах под снежным завалом погибла школьница. После трагедии было возбуждено уголовное дело было по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть человека». Руководитель тургруппы Сергей Смирнов был задержан и помещен в СИЗО.