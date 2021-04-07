Москва, , 14:24 — REGNUM Первопричина повышенного беспокойства Банка России и независимых пенсионных фондов (НПФ) в том, что граждан уже настолько разочаровались в проведенных пенсионных реформах (или тем, что официально так именовалось), что категорически не хотят нести свои накопления кому бы то ни было, предпочитая копить полностью самостоятельно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Они копят либо на депозитах, либо в наличной валюте, либо инвестируя денежные средства в какие-либо инструменты — вплоть до золотых монет.

При этом сам Пенсионный Фонд России совершенно очевидно не справляется своими силами с задачей выплаты пенсий и хронически зависит от трансфертов из бюджета на нужды пенсионного обеспечения.

Попытка ввести пенсионный налоговый вычет — это очередной способ заинтересовать граждан накоплением на старость посредством отчислений в НПФ.

Предлагается увеличить лимит отчислений до 400 тыс. руб., что позволит ежегодно возвращать в виде пенсионного налогового вычета до 52 тыс. руб. И не исключено, что немалая часть граждан позитивно отнесется к такой инициативе.

Даже при том, что государству это будет обходиться ежегодно в 26,7 млрд руб. дополнительных расходов, итоговый результат может оказаться положительным, так как предполагается, что суммы средств, которые в итоге могут быть направлены в НПФ, окажутся весьма существенными.

Впрочем, тем, кто поспешил обрадоваться, хотим напомнить, что фраза «до 52 тысяч» не означает «ровно 52 тысячи». В каждом конкретном случае сумма может быть разной и существенно не дотягивать до озвученного «потолка».

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ готов поддержать идею налогового вычета для граждан, которые самостоятельно копят на пенсию, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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