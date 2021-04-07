Рига, , 14:24 — REGNUM Главный портал общественной инициативы граждан Латвии ManaBalss. lv встречает первый юбилей вместе со своими участниками — активистами и рядовыми гражданами, которым не безразлично будущее страны.

Так портал ManaBalss. lv прокомментировал десятилетие с момента своего создания. По данным портала, за это время на его страницах было выдвинуто более 5000 различных предложений и тем для обсуждения, а порядка 30 из них стали законопроектами, обсуждавшимися в парламенте.

Период эпидемии коронавируса заметно активизировал деятельность портала. Если в 2020 году на ManaBalss. lv было отдано 370 677 голосов за различные предложения и идеи, то за три месяца нынешнего года это сделали уже 196 522 человека. По мере продолжения этой динамики 2021 год станет рекордным годом для активности на онлайн-платформе, убеждены ее создатели.

Среди самых заметных предложений последнего времени создатели портала назвали идею о внедрении инфосистемы «Открытый муниципалитет» (делающей деятельность местной власти, более открытой для жителей) и пересмотра принципов распределения мандатов в парламенте страны в зависимости от плотности населения и расположения регионов.

Наибольший же резонанс вызвали скандальные предложения легализации марихуаны, изменений в Законе о семье в связи с правами ЛГБТ-сообщества, ограничений в период эпидемии коронавируса и отказа от отправки на конкурс «Евровидения» своего артиста.