Кувандык, Оренбургская область, , 14:25 — REGNUM В Оренбургской области Южно-Уральский завод магниевых соединений (ЮУЗМС) в 2021 году получит 30 млн рублей из регионального фонда развития промышленности на расширение линейки производства удобрений. Новый продукт марки суперсульфат начнут выпускать уже в этом году, сообщает пресс-служба губернатора.

«Любое новое производство подразумевает срок окупаемости от трех до пяти лет, у нас он составляет четыре года. Без поддержки губернатора и правительства области осуществить проект было бы трудно», — отметил генеральный директор завода Олег Ситак. По его словам, с запуском новой линии вырастет и число рабочих мест — на 25 человек.

Последние два года предприятие в Кувандыке активно наращивает объемы производства. За 2020 год произведено 15,5 тысячи тонн продукции, а годовая выручка выросла более чем на 100 млн рублей. Среди клиентов завода не только российские бренды, завод экспортирует продукцию в шесть стран.

За первый квартал этого года выпущено 3400 тонн продукции, причем больше 400 тонн сульфата магния продано оренбургским аграриям.

«Когда я впервые приехал в Оренбуржье, на заводе работали около 50 человек, за год выпускали всего 2,5 тысячи тонны. Совместная работа на протяжении двух лет дала свой результат: сейчас мы говорим о производстве, где работают 180 сотрудников. Средняя зарплата на предприятии — 30 тысяч рублей, а не 16, как раньше. Для Кувандыка вопрос рабочих мест очень актуален, поэтому мы продолжаем поддерживать планы завода по развитию», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Добавим, основной продукцией ЮУЗМС остается сульфат магния. Он применяется в разных отраслях, включая здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и металлургию. На заводе магниевых соединений сульфат магния производится из магнезиальной руды, добываемой на территории Гайского городского округа, что в 60 км от завода. Запасы руды достаточны, чтобы обеспечить производство не менее чем на 25 лет.