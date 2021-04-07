Курган, , 14:23 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом. Из них 18 зарегистрировано в Кургане, сообщает 7 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 40 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 7 апреля выявлен 19 541 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 799 человек, скончались 362 пациента с COVID-19.