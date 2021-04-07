Казань, , 14:58 — REGNUM В Татарии в текущем году запланировали построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом заявил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ринат Абдуллин.

По его словам острой нехватки ФАПов в республике нет.

«Вся республика охвачена строительством и ремонтом ФАПов, работа ведется практически в каждом населенном пункте. В этом году запланировано строительство и капитальный ремонт 50 фельдшерско-акушерских пунктов», — уточнил Абдуллин.

ИА REGNUM ранее сообщало, нарушения законодательства при строительстве и надзоре за строительством ФАПов и врачебных амбулаторий (ВА) выявлены прокуратурой Воронежской области. Так, срок эксплуатации более 500 зданий, в которых размещены ФАПы и ВА, превышает 30−50 лет, отдельные постройки возведены в конце XIX — начале XX веков (1882−1930 годы). По состоянию на март 2021 года 128 ФАПов и 13 ВА требуют ремонта, 16 ФАПов — замены.

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