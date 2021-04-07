Саранск, , 14:23 — REGNUM Врио Главы Мордовии Артем Здунов подчеркнул высокую значимость документа, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, согласно которому выделяется 9 млрд рублей на частичную компенсацию затрат производителям сахара и подсолнечного масла. Распоряжение напрямую касается республики. Ромодановский сахарный завод входит в десятку крупнейших подобных предприятий в России. Две трети произведенного здесь сахарного песка реализуется за пределами региона, причем не только на внутреннем рынке.

«Для нас очень важно, что государство поддерживает сахаропроизводителей — сейчас это особенно своевременно. Это помощь к предстоящему производственному сезону — для увеличения посевных площадей сахарной свеклы, объемов производства, создания новых рабочих мест. Думаю, в этих условиях урожай нынешнего года позволит удовлетворить потребности в сахаре и пищевой промышленности, и населения, а что особенно значимо — удержать цену на этот социально значимый продукт», — полагает Здунов.

Он добавил, что власти региона заключили соглашения с торговыми сетями о реализации сахара по фиксированной цене — 36 рублей за килограмм.

По словам главы компании «Ромодановосахар» Александра Атласова, запасы сахара в республике составляют около 48 тыс. тонн. Посевные площади сахарной свеклы в 2021 году увеличатся на 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, производителям сахара и подсолнечного масла в России на возмещение затрат и стабилизацию ценовой политики на эти продовольственные товары будет направлено 9 млрд рублей. Бюджетные ассигнования на эти цели правительство РФ выделит из резервного фонда. Согласно проекту постановления правительства, согласованному с Министерством финансов РФ, выделение средств проводится в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Наибольшие объёмы трансфертов направят в Воронежскую область (1,668 млрд рублей), Ростовскую область (1,125 млрд рублей), а также в Краснодарский край (1,043 млрд рублей).

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