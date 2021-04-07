Токио, , 14:26 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota запатентовал новый товарный знак BZ. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Под новой торговой маркой будут собираться исключительно электрокары компании. Ранее наименование BZ использовалось в качестве внутреннего названия модели. Однако теперь оно стало наименованием бренда.

Габариты BZ будут примерно таким же, как у кроссовера RAV4. Однако колёсная баз у будущей новинки станет немного больше.

Стоит отметить, что новый Toyota BZ будет первой полностью электрической машиной автопроизводителя. До сих пор в Toyota отдавали предпочтение производству гибридных автомобилей.

Ранее компания Toyota представила модернизированные субкомпактные модели Passo и Daihatsu Boon с инновационной системой превентивной безопасности Smart Assist III. Данная система может обнаруживать пешеходов и предотвращать на них наезд при скорости движения машины до 30 км/ч.

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