Уфа, , 14:32 — REGNUM В Башкирии пройдёт первый форум мужчин республики. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской общественной организации «Совет мужчин».

Сообщается, что мероприятие состоится 16 апреля в конгресс-холле «Торатау» при поддержке администрации главы региона.

По информации некоторых СМИ, на форум съедутся предприниматели, политики и активисты из разных районов республики. Организаторы форума поставили перед собой задачу по сплочению инициативных мужчин из разных районов республики, а также по объединению усилий и совместной работе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены выделить 74,8 млн рублей на поддержку НКО.