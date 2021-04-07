Томск, , 14:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 27 носителей коронавируса, выздоровели 35 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За весь период пандемии в регионе подтверждён 31 571 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 30 515 человек.

Как сообщили в оперштабе, в Томской области скончались ещё шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 369 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Томской области было выявлено 30 носителей коронавируса, выздоровел 31 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили 30 новых носителей коронавируса