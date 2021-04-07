Ташкент, 7 апреля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «Узбекские авиалинии» возобновит регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва, сообщили 7 апреля в пресс-службе компании.

Самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии»

Авиарейс будет выполняться по субботам. В авиакомпании предупредили, что пассажирам рейса необходимо будет сдать тест на коронавирус.

В компании также призвали не пользоваться услугами сомнительных лиц, которые предлагают ускорить покупку авиабилета.

Напомним, 1 апреля в авиакомпании «Узбекские авиалинии» сообщили, что увеличат частоту авиарейсов между Ташкентом и Нью-Йорком.

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