Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в марте по сравнению с февралём в рейтинге влияния глав регионов наибольший рост показал руководитель Чувашии Олег Николаев, наибольшее падение — у ульяновского губернатора Сергея Морозова. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В топ-20 глав регионов по уровню влияния (группа «Очень сильное влияние») по-прежнему входят руководители трёх регионов Поволжья: третье и 16-е места сохранили главы Татарии и Нижегородской области Рустам Минниханов и Глеб Никитин, сдал одну позицию и занял восьмую строчку самарский губернатор Дмитрий Азаров.

Руководители пяти регионов вошли во вторую группу («Сильное влияние»). Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поднялся на три позиции и занял 22-место, следом за ним идёт сдавший две строчки глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов занял 28 место (+5 строк), губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на 37-м месте (-1 строка), глава Ульяновской области Сергей Морозов переместился на 45-ую позицию (-6 строк)

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Остальные четверо региональных руководителей вошли в третью группу («Среднее влияние»). Исполняющий обязанности Мордовии Артём Здунов поднялся на две строки и занял 51-е место, губернатор Кировской области Игорь Васильев потерял две позиции и оказался на 52-м месте. Заметное перемещение продемонстрировал глава Чувашии Олег Николаев, который поднялся на восемь строк и занял 54-е место.

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Аутсайдером остался глава Марий Эл Александр Евстифеев, сохранив 81-е место в стране.

Отметим, что в связи с уголовным преследованием экс-губернатора Пензенской области в рейтинге не учитывался рейтинг вновь назначенного руководителя региона.