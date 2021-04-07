Владимир, , 14:12 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 464 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 566 пациентов, в том числе 78 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1019 человек.