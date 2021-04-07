Прага, , 14:18 — REGNUM Решение об увольнении с занимаемой должности министра здравоохранения Чехии Яна Блатны принял премьер-министр страны Андрей Бабиш. Об этом 7 апреля сообщает Чешское телевидение.

«Пост главы минздрава Чехии займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер», — заявил Бабиш.

При этом экс-глава минздрава республики считает, что такое решение главы чешского правительства является политически мотивированным.

«Решением премьера я освобожден от должности главы минздрава. Я считаю, что это сделано по политическим мотивам. Сам я относился к своей работе честно, с использованием всех своих знаний и сил», — сказал Блатны на пресс-конференции.

Отметим, Петр Аренбергер станет четвертым чешскими министром здравоохранения за время пандемии коронавирусной инфекции.