Липецк, 7 апреля 2021, 14:10 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 7 апреля.
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Всего в регионе скончался 561 человек.
Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 29 человек.
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