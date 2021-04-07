Липецк, , 14:08 — REGNUM В Липецкой области 7 апреля подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 28 тыс. 187 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 25 тыс. 29 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 74 — за последние сутки. 561 человек скончался.