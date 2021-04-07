Берлин, 7 апреля 2021, 14:12 — REGNUM Вопрос вступления Украины в НАТО в данное время не стоит на повестке дня, но в целом альянс готов к расширению. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел Германии Ульрике Деммер 7 апреля во время брифинга.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе может прекратить не выполнение Минских соглашений, а вступление Украины в НАТО.
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Позже глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова назвала привлечение НАТО к решению конфликта между Донбасса и Украиной повторением ошибок бывшего президента Украины Петра Порошенко нынешним главой государства.
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