Москва, , 14:07 — REGNUM Очень жаль, что уважаемая компания Zoom Video Communications решила присоединиться к антироссийской санкционной истерии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«Впрочем, еще год с небольшим назад очень мало кто знал о существовании данного сервиса.

Популярности Zoom Video Communications обязана в первую очередь коронавирусному карантину, спровоцировавшему взрывной рост спроса на услуги видеоконференцсвязи.

Сервисы данной компании ни в коей мере не являются уникальными, им есть масса качественных альтернатив, например, Яндекс.Телемост.

Недружественный и не имеющий никакого отношения к ценностям свободного рынка и честной конкуренции шаг Zoom Video Communications даст лишь дополнительный импульс развитию отечественного программного обеспечения.

Самой компании шаг по использованию сервиса для российских компаний с госучастием обернется во вред.

«Не уродит мак — перебудем и так» — эта русская пословица вполне точно описывает сложившуюся ситуацию», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ к своему видеосервису для государственных учреждений и госкомпаний из России и стран СНГ запретила компания Zoom Video Communications.

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