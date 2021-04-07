Оренбург, , 14:06 — REGNUM В Оренбургской области по факту избиения 16-летнего жителя Октябрьского района проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Проверка инициирована после появившейся на интернет-ресурсах информации о том, что подростка сильно избил отчим. Мальчик доставлен в Центр детской хирургии в Оренбурге. У ребенка серьезные повреждения внутренних органов. Потребовалась сложная операция.

Если факт подтвердится, то последует возбуждение уголовного дела.

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