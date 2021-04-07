Москва, , 14:05 — REGNUM В Москве организуют тренировочные экзамены для выпускников девятых и 11-х классов. Об этом 7 апреля сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Тренировочные испытания по математике для девятиклассников пройдут 10 и 17 апреля. Для учеников 11-х классов 17 и 24 апреля состояться тренировочные экзамены по английскому языку — письменной и устной части. Также на 15 мая запланированы мероприятия по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Школьники увидят, как организованы рабочие места во время экзаменов, как распечатывают материалы, получат опыт заполнения бланков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждений на площадке Общественной палаты РФ состоялось заседание общественных советов при Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре, в рамках которых стороны обсудили возможность сохранения ЕГЭ в качестве обязательного для всех выпускников.

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