Саратов, , 14:15 — REGNUM В Саратове объявлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписано губернатором Валерием Радаевым 6 апреля.

В Ленинском районе города 4 апреля у забора детского сада № 239 был найден труп лисы. При обследовании установили, что животное было больно бешенством. В законодательстве с 1 марта произошли изменения, согласно которым ограничения накладываются на территорию всего муниципального образования.

В населенном пункте при введении ограничений из-за бешенства запрещено проводить выставки собак и кошек, а также вывозить их за карантинную территорию. При отсутствии повторных случаев заболевания, ограничения снимут через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеринарная служба Саратовской области в рамках борьбы с бешенством животных с начала 2021 года ликвидировала 64 очага. Всего в 2021 году проведено 66 исследований на бешенство, заболевание подтвердилось в 47 случаях.

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