Москва, , 14:04 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регулировании деятельности гидов, переводчиков и проводников, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Согласно документу, с 1 июля 2022 года услуги экскурсоводов, гидов, переводчиков на туристских маршрутах оказывают граждане РФ, но с оговоркой — если иное не предусмотрено международными договорами. Они должны пройти аттестацию.

Однако аттестации не подлежат экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, осуществляющие деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями, религиозными организациями, входящими в их структуру, или созданными ими организациями, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности, а также гиды, осуществляющие деятельность на объектах показа и состоящие в отношениях с владельцами указанных объектов на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, а также лица, осуществляющие ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа в рамках осуществления образовательной деятельности.

Аттестованному гиду выдается аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика и нагрудная идентификационная карточка — она должна быть доступна для всеобщего обозрения при оказании указанных услуг. Документы действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче и не могут быть переданы иному лицу.

Гиды должны будут проходить переаттестацию один раз в пять лет.

Отдельные требования вводятся для проводников.

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