Курск, , 14:00 — REGNUM В Курской области по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 607 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 490 пациентов, в том числе 110 — за последние сутки.

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