Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за высадку детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Штраф для водителей составит для водителя — в размере 5 тыс. рублей, а для кондукторов и контролеров — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Закон, запрещающий высадку детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу с 7 марта 2021 года. Страну потрясли случаи высадки из автобусов детей на мороз.

В то же время в Госдуме звучат предложения сделать проезд в транспорте для детей бесплатным.

В ЛДПР отдельно подчеркнули, что именно они являются первоначальными авторы инициативы.

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