Джакарта, , 13:59 — REGNUM Индонезия и Великобритания призвали вооруженные силы (ВС) Мьянмы прекратить всякое применение насилия против мирных жителей, сообщает CNN Indonesia.

Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вместе с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом после проведения двусторонней встречи в Джакарте 7 апреля 2021 года.

«Что касается проблемы Мьянмы, мы разделяем те же опасения и продолжаем призывать вооруженные силы страны прекратить насилие и рост жертв среди гражданского населения», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Стороны также обсудили, как международное сообщество, включая Великобританию, могло бы поддержать усилия АСЕАН по урегулированию ситуации в Мьянме.

Великобритания предлагает АСЕАН стать партнером по диалогу. Это демонстрирует приверженность Великобритании укреплению партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии, включая Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании заявил, что Индо-Тихоокеанский регион станет «сердцем» их внешней политики.

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