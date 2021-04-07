Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Правительство Казахстана ввело отсрочку на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда, сообщили 7 апреля в пресс-службе премьер-министра республики.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин провел заседание госкомиссии по восстановлению экономического роста. Отмечается, что на основе опроса предпринимателей утвержден новый пакет из 24 мер поддержки.

В частности, отсрочка по выплатам с фонда заработной платы будет действовать с 1 апреля по 1 июля 2021 года. Вводится также отсрочка на выплату банковских займов и микрокредитов субъектами малого и среднего бизнеса.

Кроме того, приостановлены меры принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Субсидирование процентных ставок по кредитам предпринимателей продлено до 1 июля 2021 года.