Белгород, , 14:24 — REGNUM В Белгородской области 7 апреля подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 153 пациента, скончались три женщины. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 2123 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 34 876 носителей COVID-19. В больницы госпитализированы 877 пациентов, в том числе 27 — на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2624 человек, на самоизоляции находятся 9644 жителя. Справились с инфекцией 30 796 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 579 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 136 979 добровольцев, завершили иммунизацию уже 98 638 человек.