Уфа, , 14:08 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Башкирии выявило сговор на торгах между заказчиком и фирмой при закупке аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 29 марта комиссия республиканского УФАС РФ проверила соблюдение антимонопольного законодательства управлением материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения региона и ООО «Техинфо». В результате были установлены нарушения закона о защите конкуренции.

«Комиссией управления было установлено, что в ходе исполнения контракта аппараты искусственной вентиляции для взрослых и детей поставлялись напрямую с завода изготовителя, через двух посредников, в результате чего цена за аппараты по контракту на 180% превысила цену производителя», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в получении взятки.