Уфа, 7 апреля 2021, 14:08 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Башкирии выявило сговор на торгах между заказчиком и фирмой при закупке аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 29 марта комиссия республиканского УФАС РФ проверила соблюдение антимонопольного законодательства управлением материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения региона и ООО «Техинфо». В результате были установлены нарушения закона о защите конкуренции.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в получении взятки.