Челябинск, , 13:56 — REGNUM В Челябинской области минэкологии проверяет жалобы населения на фекалии в питьевой воде. Об этом заявил замминистра Виталий Безруков.

«Группа специалистов Министерства экологии уже выехала на место, чтобы провести рейдовое мероприятие и проверить данные обращения», — отметил Безруков. И добавил, что результаты передадут в Россельхознадзор и Росприроднадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы поступили из Увельского и Еманжелинского районов. Прокуратура ведёт проверку.

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