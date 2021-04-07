Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Шестилетний ребенок сломал позвоночник, упав с лестницы во время прохождения квеста «Средиземье» в центре Петербурга. Несмотря на травму, организаторы мероприятия перед родителями не извинились, а следственные органы пока не возбудили уголовное дело, сообщает 7 апреля аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Травмирование шестилетнего мальчика произошло еще в середине марта 2021 года. Однако о том, что ребенок сломал позвоночник, стало известно лишь спустя несколько дней, когда у мальчика начались осложнения, и родители сделали МРТ. Выяснилось, что у будущего школьника компрессионный перелом позвонка грудного отдела. Полгода ребенку нельзя сидеть, а ходить можно только в корсете ограниченное время. На два года для него исключены все формы активности и физических нагрузок.

«Ребенок упал с высоты человеческого роста на кафельный пол, из-за разрушения конструкции сборной лестницы, являющейся неотъемлемым этапом прохождения квеста», — рассказала омбудсмену Александру Шишлову мать мальчика Ирина.

После того как Мише был поставлен диагноз, родители обратились к организаторам квеста и в правоохранительные органы, рассчитывая, что сотрудники полиции проведут проверку обстоятельств происшествия, чтобы избежать в дальнейшем травмирования других детей.

«По словам Ирины, их опросили, записали показания и контакты для связи. Однако до настоящего времени о результатах рассмотрения заявления семье пострадавшего ребенка ничего не известно. Известно только, что опасный не только в переносном смысле квест по-прежнему может пройти любой желающий, достигший возраста шести лет», — отметил омбудсмен Петербурга.

В самой компании, на чьей площадке произошло травмирование мальчика, родителей попросили «передать официальный запрос на бумажном носителе с описанием всех фактов» для изучения юристами.

«Омбудсмен усмотрел в действиях организаторов квеста нарушение статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и привлек к проверке следственный отдел Главное следственное управления СК РФ. Уполномоченный также попросил следственные органы сообщить, поступали ли к ним материалы из отдела полиции, в который обратилась семья пострадавшего ребенка», — заявили в пресс-службе уполномоченного.