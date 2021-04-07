Москва, , 13:55 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий партийный федеральный список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

По своему желанию партии смогут расширить список с нынешних 10 до 15 кандидатов.

Это право партий, а не обязанность, подчеркнули в Госдуме.

Ранее три оппозиционные парламентские партии Госдумы — «Справедливая Россия», КПРФ и ДЛПР заявили о том, что не будут пользоваться новой возможностью, хотя в «Единой России» считают, что закон станет существенным подспорьем на выборах. Там полагают, что три «хедлайнера» вполне достаточно.

«Для партий, которые представлены в Госдуме двумя-тремя депутатами, иметь 15 таких членов штаба — перебор. Кроме того, они будут представлены в бюллетене. Если каждая партия представит по 15 кандидатов, это какой бюллетень будет», — отметил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе дискуссии.

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