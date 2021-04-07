Нальчик, , 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии по программе «Земский доктор» в 2021 году 20 специалистов будут направлены на работу в села и населенные пункты с численностью жителей до 50 тыс. человек. Медики будут трудоустроены с выплатой подъемных, сумма которых составит от 1 млн рублей до 1,5 млн рублей, сообщили 7 апреля в минздраве региона.

Так, по словам министра здравоохранения Рустама Калибатова, в сёла отправятся 18 специалистов, которым выплатят по полтора миллиона рублей, еще два медработника получат по одному миллиону за переезд в города с численностью населения до 50 тысяч человек.

Общая сумма выделенных Кабардино-Балкарии средств на выплаты медикам составит 29 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в республике были трудоустроены по программе «Земский доктор» 20 специалистов, в 2019 году — 44 медика.

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