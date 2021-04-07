Алапаевск, Свердловская область, , 14:26 — REGNUM В Свердловской области переименовали железнодорожный разъезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Разъезд 132-й километр участка Алапаевск-Егоршино теперь получил название «Зыряновский» — в честь одноимённого посёлка, находящегося недалеко от разъезда.

Новое название уже согласовано с местными властями. В 2020 году, напомнили в РЖД, на Свердловской железной дороге переименовали восемь «цифровых» разъездов.

Как сообщало ИА REGNUM, в РЖД хотят переименовать 14 станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД).

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