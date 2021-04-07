Оренбург, , 13:52 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 7 апреля, выявлен 81 случай заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случая отмечены в восьми муниципальных образованиях. Среди заразившихся 11 детей.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 40 594 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2071,21 факт заболевания.

Излечились от коронавирусной инфекции 37 018 оренбуржцев. Скончались по причине этого заболевания 759 человек. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов.